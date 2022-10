Come riscaldare l’ambiente domestico con la caldaia a condensazione

Le caldaie moderne consentono di ottimizzare notevolmente i costi non solo perché prodotte principalmente con materiali resistenti come l’acciaio inox, che è durevole nel tempo, ma anche grazie a tecnologie innovative come la condensazione che consente di riscaldare l’ambiente domestico senza sprechi di energia.

Sostituire la propria caldaia ormai obsoleta con un modello più performante, allora, è fondamentale per beneficiare di ottime prestazioni. Al giorno d’oggi, inoltre, è possibile usufruire di diverse opportunità per risparmiare sulla spesa legata all’acquisto di questi dispositivi.

Innanzitutto, è importante ricordare come lo Stato abbia anche previsto degli incentivi sotto forma di bonus, che permettono di recuperare parte dell’investimento sotto forma di credito d’imposta oppure direttamente tramite sconto in fattura.

Al tempo stesso, è possibile affidarsi ai canali di vendita online, che in genere mettono a disposizione un’ampia varietà di modelli a prezzi piuttosto convenienti. Ne costituisce un esempio Desivero.com, portale e-commerce specializzato che costituisce un vero e proprio punto di riferimento nel settore, dove ogni caldaia a condensazione viene selezionata guardando esclusivamente alle proposte dei migliori brand del settore.

Come funziona la caldaia a condensazione

Per quanto riguarda il funzionamento, è bene precisare che all’interno della caldaia a condensazione si forma la condensa che viene poi reimmessa in circolo senza sprechi e ciò che viene espulso dal tubo di scarico a parete si caratterizza per un basso contenuto di monossido di carbonio, grazie alla pre-miscelazione attuata dal bruciatore interno.

Le caldaie a condensazione hanno un elettroventilatore che spinge fuori i fumi di scarico e un secondo tubo elimina invece la condensa residua. Lo scambio termico avviene grazie a un gas interno, perfettamente compatibile e sicuro. Trattandosi di un unico blocco a camera stagna, i materiali della caldaia a condensazione sono resistenti alla corrosione.

Senza contare che le caldaie a condensazione offrono anche l’opportunità di integrare all’impianto un sistema di pannelli solari per produrre acqua calda sanitaria in modo ancora più sostenibile.

I vantaggi di una caldaia a condensazione

La caldaia a condensazione si presenta come un dispositivo compatto con un display al LED che consente di programmare diverse attività ed è spesso dotata di un design elegante in grado di adattarsi al meglio sia all’ambiente interno che agli spazi outdoor.

La potenza andrà stabilita con il supporto di un esperto del settore che valuterà il tipo di utilizzo: se serve solo per l’acqua calda sanitaria, occorre orientarsi su un modello che produca al massimo 20 Kw, mentre se l’utilizzo si estende anche al riscaldamento degli ambienti casalinghi è necessario optare per un modello più potente. A fare la differenza saranno anche gli infissi e la coibentazione stessa degli ambienti.

Grazie alle impostazioni possibili, in un modello completo si può anche decidere di escludere o includere l’acqua calda sanitaria o il riscaldamento a seconda della necessità del momento. In tal modo, si produrrà solo ciò che serve quando è davvero utile. In tal senso, la programmazione di tempistiche di accensione e spegnimento, nonché delle temperature, diventa fondamentale e si può anche gestire a distanza con comandi wi-fi integrati.

Infine, è possibile scegliere se alimentare la propria caldaia con il classico gas metano, che è certamente il più diffuso oppure, se non disponibile nella propria zona, optare per il GPL. Nonostante la seconda opzione richieda la presenza di un apposito serbatoio, il rendimento della caldaia a condensazione sarà sempre ottimale.