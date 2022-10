Ricercato per truffa all’estero, pernottava in un hotel cittadino

Nella decorsa notte, verso l’1.00, la Polizia di Stato di Prato effettuava un accertamento presso un Hotel cittadino, zona via Pistoiese, per segnalazione pervenuta dal sistema di allert alloggiati relativo alla presenza di una persona con provvedimenti in atto da eseguire.

Sul posto, gli Agenti identificavano un sessantenne italiano, pregiudicato, residente in Campania, il cui nominativo risultava inserito in banca dati interforze per reati contro il patrimonio, per inosservanza provvedimenti Autorità e violazione obblighi assistenza familiare.

L’uomo risultava avere a suo carico un provvedimento di esecuzione di un ordine di carcerazione internazionale emesso dal Qatar, a seguito sentenza di condanna ad un anno di reclusione per il reato di truffa commesso in quel Paese, risalente al novembre del decorso anno.