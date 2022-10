Rapinano coppia di fidanzati in auto: arrestati

Nella mattina odierna, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, operatori della Squadra Mobile di Pistoia hanno eseguito l’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere a carico di due cittadini albanesi, rispettivamente di 21 e 42 anni, entrambi domiciliati a Pistoia e con precedenti di polizia: il primo per reati contro il patrimonio, il secondo per reati della stessa indole ma anche per reati contro la persona e in materia di stupefacenti.

I due sono indagati per “rapina aggravata in concorso” in relazione ai fatti avvenuti il 21 ottobre corrente in una strada della prima periferia pistoiese allorché, mentre una coppia di fidanzati stava conversando in auto prima che la donna scendesse per fare rientro a casa propria, due uomini di età adulta all’improvviso hanno aperto lo sportello dell’auto, lato passeggero, e si sono avvicinati alla ragazza, brandendo rispettivamente un cacciavite ed un falcetto, ed intimando di dare loro borsetta, collane e denaro.

Le vittime consegnavano subito quanto preteso dai rapinatori, dopo di che questi ultimi si sono allontanati di corsa dal luogo.

Gli approfondimenti eseguiti dagli investigatori della Polizia di Stato, a seguito della denuncia sporta dalle pp.oo., hanno consentito di identificare compiutamente gli autori della rapina e di riferire tempestivamente all’A.G.; esaminata l’informativa, il P.M. titolare del fascicolo ha chiesto ed ottenuto dal G.I.P. il segnalato provvedimento custodiale, poi eseguito dai poliziotti di Pistoia.