I prossimi impegni del Napoli in Serie A

Dopo sole 8 partite di campionato è difficile fare un pronostico attendibile sulla vincitrice dello scudetto perché il percorso è ancora molto lungo e irto di ostacoli. Il Napoli però sembra essere partito con una marcia in più rispetto alle avversarie dirette ed il suo cammino, almeno finora, sembra essere più facile che mai.

Il calendario

Vediamo però quali saranno i prossimi impegni della compagine allenata da Spalletti e se questi incontri potranno in qualche modo ostacolare la corsa verso uno scudetto che i tifosi partenopei aspettano dai tempi di Maradona.

Per seguire il Napoli in TV e verificare direttamente i risultati delle giocate, ecco a voi il dettaglio delle prossime tre partite ed il calendario delle sfide che vedranno impegnato il Napoli prima della pausa per i mondiali in Qatar.

10ª giornata

La decima di campionato vedrà il Napoli ospitare il Bologna in evidenti difficoltà, sia di rendimento che di spogliatoio. I bolognesi hanno esonerato Siniša Mihajlović dopo sole cinque giornate, sostituito prima dall’allenatore della primavera Vigiani e successivamente da Thiago Motta, reduce da una buona esperienza con lo Spezia nella passata stagione.

In campo i rossoblù hanno vinto una sola partita finora, in casa contro la Fiorentina 2-1, e collezionato tre pareggi e quattro sconfitte. Il dato più allarmante è il numero di gol fatti, appena 7, meno di uno a giornata, e quello dei gol subiti, che sono 13, significa 1,6 a partita. Partita perciò sulla carta molto facile per i napoletani, che dovranno recuperare le energie per la partita successiva.

11ª giornata

Arriva un altro scontro diretto per la lotta ai piani alti della classifica. Dopo aver superato indenne le sfide decisive contro Lazio e Milan, arriva il turno della Roma di Mourinho. Si gioca ancora all’Olimpico, dove già il Napoli è riuscito a strappare un netto 1-2 con una superiorità evidente sui laziali.

La Roma occupa, all’ottava giornata di campionato, la sesta posizione a quattro punti dalla vetta. Per i romani un pareggio, 1-1 in casa della Juventus, e due sconfitte, 4-0 sul campo dell’Udinese e 0-1 in casa con l’Atalanta. Il cammino della Roma in Europa League non è esaltante, con una vittoria e una sconfitta che sottolinea qualche difficoltà dei giallorossi.

Le altre sfide

Il cammino del Napoli proseguirà con il Sassuolo in casa alla dodicesima giornata, poi una difficile trasferta a Bergamo contro l’Atalanta, di nuovo in casa ad ospitare l’Empoli ed infine sempre in casa contro la rivelazione Udinese.

Poi la pausa di campionato, con i gironi di Champions chiusi ed i giocatori nazionali impegnati per la coppa del mondo 2022. Si ritornerà in campo a gennaio, dove il Napoli affronterà l’Inter di Simone Inzaghi in trasferta.