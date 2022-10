Occupazione suolo pubblico, controlli Polizia Locale ad Aversa

Settimana intensa per la Polizia Locale del Comune di Aversa diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli.

Intensificati i controlli per il mancato rispetto delle norme basilari che contemplano il codice della strada.

Elevate numerose sanzioni non solo ai veicoli ma anche ai gestori di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Dai controlli posti in essere dagli Agenti della Polizia Locale in alcune zone per lo più riconducibili a Via Roma e traverse, Via Seggio, Piazzetta Lucarelli e Viale Kennedy da mesi vengono elevate sanzioni per le occupazioni di suolo pubblico poste in essere dai commercianti senza essere in possesso della dovuta autorizzazione.



Tale situazione ormai è diventata costante tanto che gli operatori di Polizia Locale questa settimana hanno elevato ad alcuni esercenti più di tre o quattro verbali.

Inoltre sono stati notificati un cospicuonumero di avvii al procedimento per le attività che sono state sanzionate per il mancato rispetto delle ordinanze sindacali in materia di rispetto dell’orario di chiusura e del rispetto dell’utilizzo della musica.