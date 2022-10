Napoli. Scoperto traffico illecito di rifiuti verso il Burkina Faso

Tre containers diretti verso il Burkina Faso sono stati intercettati nel porto di Napoli dai funzionari del locale Ufficio delle Dogane e bloccati. Sui documenti erano stati dichiarati “contenenti pneumatici usati, indumenti tessili e generi alimentari”.

OLTRE 60 TONNELLATE DI BENI INUTILIZZABILI

Come indicato da una nota dell’Ufficio doganale, al loro interno sono stati scoperti, grazie ai “preliminari controlli radiogeni eseguiti con l’impianto ad alta risoluzione in dotazione ad Adm e gli approfonditi riscontri fisici sui carichi”, “centinaia di ammortizzatori per auto e camere d’aria con danni da renderne impossibile in reimpiego. Inoltre, elettrodomestici, generatori elettrici, utensili elettrici per lavori di falegnameria in pessimo stato di conservazione e privi dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di AEE. E ancora, oltre 160 colli di indumenti, calzature e borse non igienizzati, tutti non dichiarati per l’esportazione”. In totale, il carico intercettato è risultato pari ad oltre 60 tonnellate.

RIFIUTI POSTI SOTTO SEQUESTRO E RESPONSABILI DENUNCIATI

I rifiuti sono stati sottoposti a sequestro. I responsabili delle spedizioni sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per falso ideologico ricettazione e traffico internazionale di rifiuti.

(Dire)