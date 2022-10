Musica e comicità all’ICAM di Lauro

L’Associazione Piccole Gioie di Orta di Atella ha reso possibile un meraviglioso evento. Grazie alla generosa caparbietà del nostro presidente, siamo finalmente riusciti a realizzare l’iniziativa tante volte rimandata al carcere femminile di Lauro (AV).

È stata un’esperienza molto intensa anche dolorosa, tenera e commovente, anche con tanti momenti di allegria. Ci accoglie Maria (nome di fantasia) un operatore sociale, responsabile dei rapporti con le associazioni, ci spiega che il nome corretto dell’istituto è ICAM: Istituto Custodia Attenuata per Madri, ciò significa che tutto all’interno della struttura è stato concepito perché non sembri un carcere. Non ci sono sbarre alle finestre, le celle sono in realtà dei piccoli appartamenti, le guardie non indossano divise. Il progetto teso al recupero delle madri è basato sull’educazione alla genitorialità ed alla protezione dei bambini perché sentano il meno possibile il loro essere “diversi”.

“Le mamme e i loro piccoli li incontriamo nel cortile interno, dove ci sono gazebi con panchine, giochi in legno, scivoli, altalene – fanno sapere dall’Associazione Piccole Gioie di Orta di Atella -. Sono donne italiane e straniere, prevalentemente rom con bambini e bambine in tenera età. Poco dopo arriva un piccolo gruppetto di donne nigeriane, figli piccoli e persino un neonato. Le donne nigeriane parlano poco l’italiano e tendono a tenersi un pò in disparte. All’interno dell’ICAM c’è un piccolo teatro ed è lì che si svolge lo spettacolo che abbiamo realizzato grazie alla disponibilità del bravissimo e inimitabile Mago MARFI, in un turbinio di risate, e dopo di lui il nostro carissimo amico e famoso cantante: LUDO Mr.HYDE, che ha emozionato tutti i presenti con le sue bellissime e toccanti canzoni, che sono state cantate in coro dalle madri presenti, e per finire la serata, l’esibizione di un caro amico di “Piccole Gioie”, l’artista e comico MINO ABBACUCCIO, che ha concluso lo spettacolo con i suoi personaggi famosi regalando un tocco di comicità intelligente come pochi sanno fare e emozionandosi alla vista dei piccoli presenti. Tra gli applausi finali abbiamo distribuito regali a mamme e bambini, e i libri messi a disposizione dagli amici della Associazione IoCiSto. Sia le mamme che le loro piccole e piccoli ci hanno chiesto di tornare a Natale, perché finalmente con l’anno nuovo, alcune avranno scontato la loro pena e potranno tornare alle loro famiglie e ad una vita che noi auguriamo loro sia nuova e piena di cose belle. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa e un grazie di cuore agli amici della ICAM che sono un esempio di amore oltre a essere dei professionisti unici nei loro compiti. Viva il LUPO e viva PICCOLE GIOIE”.