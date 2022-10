Memo Remigi e Jessica Morlacchi rompono il silenzio

“Succede di peggio in televisione“. Memo Remigi prova a difendersi dalle accuse di molestie nei suoi confronti dopo che è stato ‘beccato’ a palpeggiare in diretta la collega Jessica Morlacchi: “Un conto è palpare, un conto è dare il buffettino di portafortuna come si fa a volte in teatro. Era già successo altre volte, ma non in trasmissione. C’è un rapporto di cordiale amicizia, simpatia e goliardia tra di noi”, dice il cantante intervistato da Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara su Radio24.

E continua: “Non è che la mano l’avessi messa sulla chiappa e palpato, dai. Io sono arrivato a 83 anni e sono rimasto un ragazzino che gioca con le chiappe delle signore“.

“Questo è il post che non avrei mai voluto scrivere, ma adesso vivo una situazione di tale dispiacere e disagio che ho deciso di rompere il silenzio e dire la mia sulle conseguenze di quel video che tutti avete visto e che ora mi sottopone a una pressione mediatica che non auguro a nessuno”. Inizia così il lungo post che Jessica Morlacchi scrive su Instagram per commentare la spiacevole situazione che l’ha vista protagonista venerdì scorso: durante la puntata di ‘Oggi è un altro giorno‘ è stata palpeggiata in diretta dal cantante Memo Remigi.

“Quando Remigi ha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena, ho provato un disagio enorme ma come si vede l’imbarazzo non mi ha impedito di reagire immediatamente e con decisione- spiega la cantante- Eravamo in diretta e non potevo fare altro che schiaffeggiare e tirar su quella mano. Remigi ora chiede scusa, solo ora. Sono contenta che lo faccia, ma mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivata dalla mia condiscendenza. È inaccettabile. Remigi sa bene che la mia naturale confidenza, dopo due anni di lavoro insieme, non l’ha mai autorizzato ad allungare le mani. Ora, forse per età, formazione ed esperienza sostiene che quel gesto era solo uno scherzo: mi auguro che adesso finalmente capisca che si tratta di un comportamento invadente ed offensivo”.

“Anche ad 84 anni si può imparare dagli errori della vita. A tutti, per favore, chiedo ora silenzio e ringrazio la Rai per avermi protetta e sostenuta”, conclude Morlacchi.

Per lei la solidarietà di molte colleghe e colleghi: Serena Grandi, i Jalisse, Giorgia Soleri, Salvo Sottile, Mario Biondi. Ma non mancano anche i commenti spiacevoli: “Vergognati, hai sempre riso e scherzato con Memo che credo in questi 2 anni abbia contribuito a farti riemergere un po’, e anche grazie ai vostri “momenti ironici” che piacevate…mettere in dubbio la buona fede di un uomo serio e con anni di carriera alle spalle è squallido e soprattutto non credo che un uomo come Memo abbia bisogno di palpare te! Mi spiace perché ti ho sempre stimata tantissimo ma ora no!”, le scrive un utente del social