Medicazioni in idrofibra: cosa sono e a cosa servono

Le medicazioni in idrofibra sono medicazioni avanzate che si utilizzano per il trattamento delle ferite fortemente essudanti e delle lesioni cavitarie.

Alcune tipologie di ferite infatti necessitano di un’assistenza più complessa, come le piaghe da decubito, le ferite croniche o le ferite post-operatorie, e le medicazioni in idrofibra garantiscono il mantenimento dell’ambiente ottimale per la guarigione delle ferite, favorendo una riparazione dei tessuti più efficiente, rapida e con un rischio di infezione molto basso.

Grazie ai progressi scientifici fatti nel campo della cura delle lesioni, le medicazioni avanzate sono in grado di rispondere a diverse necessità e si presentano sul mercato con caratteristiche sempre più innovative.

Medicazioni in idrofibra di nuova generazione: l’efficienza di Exufiber

Mölnlycke, azienda leader per la fornitura di prodotti e soluzioni mediche innovative nell’assistenza ospedaliera e a domicilio, ha realizzato Exufiber, la medicazione in idrofibra ideale per far fronte alle difficoltà create dalle ferite fortemente essudanti e dalle lesioni cavitarie.

Exufiber è una medicazione di nuova generazione con fibre gelificanti, appositamente realizzata per ottimizzare lo spazio in cui avviene la guarigione delle ferite e drenare in modo più efficiente l’essudato, favorendo la pulizia del letto della ferita.

Rispetto alle tradizionali medicazioni in idrofibra, Exufiber® ed Exufiber® Ag+ possono essere cambiate anche dopo 7 giorni, in base alle condizioni della ferita e della pratica clinica.

La gamma di medicazioni avanzate Exufiber, a differenza delle fibre gelificanti tradizionali, è composta da fibre di alcol polivinilico altamente assorbenti e strettamente intrecciate (Tecnologia Hydrolock) che a contatto con l’essudato si trasformano in gel. Grazie alla loro struttura, le fibre di Exufiber trattengono l’essudato con maggiore efficienza, mentre l’azione capillare consente di drenarlo verso la medicazione secondaria.

Inoltre, Exufiber® Ag+ è una medicazione con effetto antimicrobico che protegge da un’ampia gamma di patogeni grazie ai minuscoli cristalli di solfato d’argento contenuti nella medicazione, che si dissolvono una volta a contatto con l’essudato, rilasciando ioni d’argento.

La tecnologia delle medicazioni avanzate in idrofibra Exufiber favorisce una guarigione più rapida riducendo i costi legati all’acquisto di nuove medicazioni e di assistenza infermieristica oltre a migliorare la qualità di vita e il benessere dei pazienti.

Quali sono le caratteristiche di Exufiber

Le medicazioni in idrofibra Exufiber sono caratterizzate da numerosi punti di forza, tra cui:

Drenano essudato efficacemente dal letto della ferita alla medicazione secondaria, trattenendolo in modo da ridurre il rischio di accumulo, fuoriuscite e macerazione. Possono essere rimosse dal sito anche dopo sette giorni per consentire una guarigione della ferita indisturbata;

Assorbono e trattengono l'essudato anche sotto bendaggio;

Favoriscono la pulizia del letto della ferita, perché promuovono lo sbrigliamento autolitico e l'eliminazione dello slough.

Garantiscono una rimozione semplice della medicazione, mantengono un'elevata integrità strutturale, si rimuovono in un unico pezzo senza lasciare residui.

, mantengono un’elevata integrità strutturale, si rimuovono in un unico pezzo senza lasciare residui. Exufiber® Ag+ riduce la concentrazione dei batteri del biofilm e ne previene la nuova formazione.

