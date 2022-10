Mattone selvaggio ad Aversa, controlli e sequestri della Polizia Locale

Non si ferma l’ondata di controlli posti in essere dalla Polizia Locale di Aversa diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, che sta usando la mano pesante nella lotta al cosiddetto ‘mattone selvaggio’. Numerose le attività messe in campo finalizzate a reprimere i reati in materia di Edilizia.

Intensificati i controlli afferenti i cantieri edili. In una località posta nella zona della variante esterna, la Polizia Locale ha posto sotto sequestro di Polizia Giudiziaria un manufatto abusivo realizzato di recente e nella stessa zona ha denunciato un cittadino per aver realizzato un manufatto molti anni fa senza mai aver ottenuto le autorizzazioni.

Dal sopralluogo esperito è stato accertato che le opere erano state realizzate in totale dispregio alle normative vigenti contemplate nel DPR 380/2001, in assenza dei necessari titoli autorizzativi.

Per i numerosi reati in materia edilizia è stato posto sotto sequestro di Polizia Giudiziaria un manufatto ed entrambi i titolari sono stati denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.