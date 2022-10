Il Lago Patria FC e quel sogno chiamato ‘nuovo stadio’

Si chiama ‘Lago Patria FC’, ed è la squadra di calcio della fascia costiera giuglianese che milita nella terza categoria. Una nuova realtà, un progetto interessante che porta con sé un messaggio importante.

Il calcio non solo per aggerare giovani e come strumento di contrasto attivo a fenomeni come l’abbandono scolastico o alla devianza criminale, ma come vessillo identitario in una porzione di territorio come quello costiero giuglianese: “Abbiamo voluto puntare sulla fascia costiera perché molti dei nostri giocatori provengono da Varcaturo, Licola e Lago Patria – ha dichiarato il Presidente, Pietro Pagano – che si allenano e giocano al fine di rilanciare lo sport in generale in questo territorio”.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sullo sport e lanciare una sfida ambiziosa alle istituzioni: “Ridateci l’opportunità di giocare le nostre partite in casa – dichiara il vice-presidente, Giovanni Piccirillo- nel complesso sportivo Liternum”.

Un sogno che potrebbe realizzarsi nei prossimi anni, poiché l’area dove prima sorgeva un campo da calcio e due campi da calcetto è oggetto di un finanziamento del PNRR per restituirlo alla fascia costiera.