L’Icona della Madonna torna a Casaluce

Anche quest’anno, come ogni 15 ottobre, si è rinnovato il tradizionale passaggio della Madonna di Casaluce da Aversa a Casaluce.

Come tradizione vuole ore 12:30 la consegna è avvenuta tra le due comunità. A suggellare tale rito, i sindaci Alfonso Golia e Francesco Luongo rispettivamente di Aversa e Casaluce.

Dopo aver lasciato San Lorenzo, l’icona della Madonna di Casaluce proseguirà col seguente itinerario: Via Serena, via Lemitone II tratto, Via Giuseppe Savoia, via Madonna di Casaluce, via Fortunata, via Benedetta, via Tranquilla, via Gioiosa, via Lorenzo, via Lemitone I tratto, via Cupa, via Lemitone III e IV trav.sa, via Turati, via G. Amendola, via Gramsci, via J. Kennedy, via E. De Nicola, via G. Paolo II, via N. Bixio, via R. Morandi, via A. De Gasperi, via G. Matteotti, C.so V. Emanuele (fino all’incrocio di C.so Umberto I). Corso Umbertoto, via P. Rosano, Santuario di Casaluce.

16 OTTOBRE Ore 08,30 S. Messa Solenne.

Ore 15.00

Santuario di Casaluce, via V. Comella, via Nenni, via L. Longo sx, C.so V. Emanuele, Il trav.sa C.so V. Emanuele, I trav.sa C.so V. Emanuele, via Garibaldi, viella Scuola, via Randaccio, via Corridoni, via Monte dx, C.so V. Emanuele, via A. Moro, via Picasso, via Togliatti, via La Pira, (Oasi S. Giuseppe Moscati), via Brodolini, via Dante, Via Parri, via Maiello, via Raffaello Buonarroti, via Da Vinci, via Dante, Santuario di Casaluce

17 OTTOBRE Ore 8,30 S. Messa solenne

Ore 15.00

Santuario di Casaluce, via Celestini dx, C.so V. Emanuele, via G. Marconi, via Piro, via Consortile, via Consortile I trav.sa, strada Prov.le Teverola – Casaluce. V traversa Provinciale, via Murelle, via G. Marconi, via V. Veneto, via S. Pellico, via F.lli Rosselli, via B. Fedele, via J. Palack, via M. L. King, via B. Croce, via Mazzini, via M. Comella dx, via De Amicis, via Consortile, via strada vicinale Piro e ritorno, via E. De Amicis I-II-III-IV-V trav.sa, via Chiesa, Parrocchia di S. Nicola in Casalnuovo a Piro.

18 OTTOBRE

Ore 15,00 Parrocchia di S. Nicola in Casalnuovo a Piro, via Murelle, (Teverola) strada Prov.le Casaluce – Teverola, Rione Cupa di Teverola, Viella Cinema, C.so V. Emanuele (fino all’incrocio di via P. Umberto), via P. Umberto, via P. Rosano e traverse, via Bianchi dx, C.so V. Emanuele, via Circumvallazione (fino all’incrocio di via Torre), via Torre, C.so Umberto I, Parrocchia di S. Marcellino in Aprano

19 OTTOBRE

Ore 15,00 Parrocchia di S. Marcellino in Aprano Torre dx, via Circumvallazione, via Lemitone II tratto, via G. Dalla Chiesa, via S. D’Acquisto, Frignano via Cairoli, Corso Italia fino al monumento di S. Pio da Pietralcina, ritorno per C.so Italia, via G. Pascoli, via M. D’Azeglio, via Popone, via F. Comella, C.so Umberto I dx, C.so V. Emanuele, via Circumvallazione, via 28 Ottobre, via P. Rosano, via Dante, via Allende, (Comune di Casaluce), ritorno via Allende, via Dante, Piazza Castello, Santuario di Casaluce.

Il Comitato Festeggiamenti raccomanda alle famiglie dove viene effettuata la sosta della Madonna di utilizzare tavole resistenti o similari (evitare cavalletti da cantieri) per motivi di sicurezza finalizzati alla stabilità del Trono della Madonna.