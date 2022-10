Guglielmo Gicco campione del mondo per la terza volta

Alla soglia dei 40 anni il nostro atleta sammaritano Gicco ha ferma intenzione di continuare nel praticare lo sport di cui è maestro internazionale e che ama e a tal proposito ci ha dichiarato: “Ho ancora molto da dare e da esprimere sebbene la mia età, di circa 40 anni, ma mi sento ancora giovane nel fisico e nella mente. C’è tempo per ritirarmi, non è questo il momento: ora voglio stare sempre in continuo allenamento e non desidero solo preparare me stesso a nuove sfide, ma voglio preparare anche i giovani che frequentano la mia palestra a raggiungere ambiziosi traguardi insegnando loro che lo sport è l’unica arma che ci tiene sempre vitali”.