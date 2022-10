Guerra in Ucraina, aumentata la flotta russa nel Mediterraneo

“Stiamo tutti seguendo l’evoluzione di quello che avviene in Ucraina. Noi siamo pattugliando il Mediterraneo, per l’aumentata presenza di navi e mezzi russi, che sono una diretta conseguenza della guerra. Per il nostro Paese noi ci siamo”. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Marina Enrico Credendino a margine dell’apertura del Simposio internazionale delle Marine, all’Arsenale di Venezia.

“Questo è un interesse – ha aggiunto – dal punto di vista della sicurezza. Il Tridente è tutto impegnato in mare, o in attività reale o in ‘Mare aperto’, che è la più grande esercitazione della Marina annuale, iniziata proprio l’altro ieri e che dura tutto il mese di ottobre. Quindi tutta la flotta aerei, sommergibili, navi e i nostri marines, sono in mare”, ha concluso Credendino.

