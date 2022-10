Governo: ecco gli 8 viceministri e i 31 sottosegretari

Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri: all’ordine del giorno, la nomina dei viceministri e sottosegretari.

Ecco l’elenco degli otto sottosegretari a cui verrà attribuita la delega di viceministro nei prossimi giorni

ESTERI Edmondo Cirielli (Fdi)

GIUSTIZIA Francesco Paolo Sisto (Fi)

MEF Maurizio Leo (Fdi) MISE Valentino Valentini (Fi)

AMBIENTE Vannia Gava (Lega)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Galeazzo Bignami (Fdi) Edoardo Rixi (Lega)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI Maria Teresa Bellucci (Fdi)

—-

Ecco i 31 sottosegretari

ESTERI Giorgio Silli Maria Tripodi

INTERNI Emanuele Prisco Wanda Ferro Nicola Molteni

GIUSTIZIA Andrea Delmastro Delle Vedove Andrea Ostellari

DIFESA Isabella Rauti Matteo Perego

ECONOMIA Lucia Albano Federico Freni Sandra Savino

MISE Fausta Bergamotto Massimo Bitonci

AMBIENTE Claudio Barbaro

AGRICOLTURA Patrizio La Pietra Luigi D’Eramo

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Tullio Ferrante

LAVORO Claudio Durigon

ISTRUZIONE Paola Frassinetti

UNIVERSITA’ E RICERCA Augusta Montaruli

CULTURA Gianmarco Mazzi Lucia Borgonzoni Vittorio Sgarbi

SALUTE Marcello Gemmato

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO Giuseppina Castiello Matilde Siracusano

SOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Alessio Butti (Innovazione) Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) Alessandro Morelli (Cipe)

“Viva soddisfazione per la nomina di Pina Castiello a sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento. Alla Campania un riconoscimento importante con la nomina di una personalità di grande esperienza. Felice che Matteo Salvini e Giorgia Meloni abbiano riconosciuto il lavoro svolto in questi anni. Buon lavoro al governo, ai vice ministri e a tutti i sottosegretari. Lega protagonista della stagione del riscatto per tutti gli italiani”. Lo dichiara il coordinatore regionale della Lega in Campania on. Valentino Grant.

“Avevamo posto il tema della rappresentanza della Campania e siamo stati ascoltati. La nomina di Tullio Ferrante, parlamentare campano, all’importante dicastero delle infrastrutture e trasporti è il primo tassello per valorizzare le tante energie positive della Campania. Non è stato facile, ma da oggi siamo interlocutori privilegiati del Governo”. Lo dichiara Fulvio Martusciello coordinatore regionale di Forza italia Campania.

