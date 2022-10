(FOTO) Aversa. Via Basile abbandonata tra incuria e rifiuti

Lo stato di abbandono di via Basile, cosa che gli abitanti della zona hanno denunciato più volte, senza avere mai un riscontro positivo, anzi la situazione peggiora ogni giorno che passa.

A denunciare il totale degrado, l’esponente di FdI Pino Cannavale: “Spero che la ditta che svolge il servizio di raccolta ad Aversa, sia stata avvisata che Aversa non è fatta solo di strade principali, ma ci sono strade secondarie che non sono visibili ai più che versano in condizioni pietose. Una volta esistevano le penali quando non si rispettava il contratto, come mai adesso si tollerano queste cose senza che nessuno faccia niente?”.