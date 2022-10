Il se­gre­ta­rio Regionale della FLAEI CISL Campania, Umberto Guarino: “Rin­gra­zio i la­vo­ra­to­ri per que­sto ec­ce­zio­na­le ri­sul­ta­to. Il voto è una ri­pro­va del­la se­rie­tà e del­la coe­ren­za del­l’im­pe­gno del­la Flaei-Cisl a tu­te­la del­le la­vo­ra­tri­ci e dei la­vo­ra­to­ri”

Soddisfazione espressa anche dalla Segretaria Generale della Cisl Campania Doriana Buonavita: “premiata la competenza e la dedizione del lavoro di tutta la Flaei Cisl della Campania, orgoglio per l’intera Organizzazione”

Le ha vin­te la Flaei-Cisl, la federazione della CISL che segue i la­vo­ra­to­ri elet­tri­ci, le ele­zio­ni re­gio­na­li per la scel­ta dei de­le­ga­ti che an­dran­no a rap­pre­sen­ta­re la regione Campania al Fo­pen, il fon­do per la pre­vi­den­za com­ple­men­ta­re dei di­pen­den­ti del grup­po Enel e del­le al­tre azien­de ita­lia­ne del set­to­re.

Han­no se­gna­to Flaei-Cisl nel­la sche­da 863 lavo­ra­to­ri su un to­ta­le di 2067 vo­tan­ti. In per­cen­tua­le, il 42,51%. La crescita, rispetto alle ultime elezioni è di +5,68 pun­ti. Die­tro la Flaei-Cisl, la Filc­tem Cgil col 32,32 per cen­to per un to­ta­le di 656 voti e a se­gui­re la Uil­tec Uil, che ha re­gi­stra­to il 17,14 per cen­to e 348 pre­fe­ren­ze. Chiu­do­no la gra­dua­to­ria Cisal e Ugl, ri­spet­ti­va­men­te con il 5,6 per cen­to (114 preferenze) e il 2,4 per cen­to (49 voti).

“Rin­gra­zio i la­vo­ra­to­ri che ci han­no ma­ni­fe­sta­to il loro si­gni­fi­ca­ti­vo ap­prez­za­men­to con que­sto ec­ce­zio­na­le ri­sul­ta­to”, le pri­me pa­ro­le, a spo­glio con­clu­so, di Umberto Guarino, se­gre­ta­rio generale del­la Flaei Cisl-Campania.

“La con­fer­ma del­la lea­der­ship ci gra­ti­fi­ca. An­che per­ché mi­glio­ria­mo di oltre cinque pun­ti percentuali ri­spet­to al 2018 no­no­stan­te una mi­no­re af­fluen­za e l’in­di­spo­ni­bi­li­tà del voto on-line in un pe­rio­do di smart wor­king. Lo straor­di­na­rio ri­sul­ta­to, del qua­le sia­mo gra­ti a chi ci ha scel­to, è una ri­pro­va del­la se­rie­tà e del­la coe­ren­za del­l’im­pe­gno del­la Flaei – Cisl, e del­la qua­li­tà e de­ter­mi­na­zio­ne del­la no­stra pro­po­sta per la tu­te­la di la­vo­ra­tri­ci e la­vo­ra­to­ri. Su que­sta stra­da an­dre­mo avan­ti sen­za ten­ten­na­men­ti e sen­za in­du­gi”.