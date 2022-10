Elezioni, FdI Lusciano ringrazia gli elettori

E’ passata quasi una settimana dalla conclusione delle elezioni, il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia a Lusciano ha voluto ringraziare i tanti cittadini che il 25 settembre ha dato il proprio voto alla lista guidata da Giorgio Meloni.

“Volevamo ringraziare gli elettori di Lusciano perché, proprio come è successo a livello nazionale, hanno dato un fortissimo contributo per la schiacciante vittoria della coalizione di centro destra alle recentissime elezioni parlamentari”. E’ quanto dichiara – in un nota stampa – Agostino D’Alessandro, vicepresidente della locale sezione.

“I numeri parlano chiaro e il partito non può non prendere atto che in questa fase storica, più del 20% dei luscianesi, si sente rappresentato dal nostro simbolo e dalla nostra politica. Grazie al lavoro svolto da tutti, abbiamo la possibilità di sapere al parlamento politici seri e concreti. Facciamo i nostri più sinceri auguri agli eletti sul nostro collegio: alla senatrice Giovanna Petrenga, ai neo onorevoli Gimmi Cangiano e Marco Cerreto. Restiamo a disposizione del popolo, presso la nostra sezione sita in piazza della Vittoria, pronti a rappresentarli e ad ascoltarli. L’obiettivo futuro é quello di crescere sempre di più come partito e di dare alla cittadinanza le risposte concrete che merita. Ne approfittiamo per augurare un buon lavoro ai nuovi iscritti, quali: Alessandro Costanzo, Remo Seggiotti e Francesco Russo, concittadini che hanno ‘sposato’ la nostra idea di sana politica e che daranno un importantissimo contribuito alla gestione e alla crescita del partito a livello locale”.