Cede grata palazzo, donna precipitata per 6 metri

Una donna di 69 anni è stata trasportata in ospedale dopo essere precipitata per 6 metri a causa del cedimento di una grata di un palazzo a Milano, in via Falconi.

I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 13.45 per recuperare la pensionata, che, nonostante l’altezza, ha riportato ferite importanti ma non risulta in pericolo di vita.

Al momento è in osservazione all’ospedale Niguarda mentre sono in corso accertamenti sulle eventuali responsabilità dell’incidente.

(ANSA)