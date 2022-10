Caserta. Via alle assunzioni, pubblicati due bandi

L’Amministrazione comunale di Caserta, guidata dal Sindaco Carlo Marino, con delibera di Giunta Comunale n.15 del 1.2.2022 ai sensi dell’art. 6 del Dlgsl. 165/2001, ha indetto quattro concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di posti vacanti in dotazione organica per la categoria D e ha riaperto i termini del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale a tempo determinato per vari profili di cat.”D” e “C”.

Il primo bando, con scadenza 10.11.2022 riguarda la copertura di posti vacanti in dotazione organica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno per le seguenti categorie professionali: N.1 Istruttore Direttivo Specialista della Comunicazione Istituzionale Categoria D; N.1 Istruttore Direttivo Specialista della Informazione Categoria D; N.1 Istruttore Direttivo Ingegnere Ambientale Categoria D; N.1 Istruttore Direttivo Agronomo Categoria D.

Il secondo bando, con scadenza 26.10.2022, mira alla formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale a tempo determinato per vari profili di cat.”D” e “C” che saranno coinvolti nella realizzazione di progetti del PNRR. Per tale bando – già pubblicato in data 5.8.2022 – è stata disposta la riapertura dei termini a seguito di un Avviso che prevede un’integrazione migliorativa e ampliativa dei requisiti di ammissione per il profilo professionale “Esperto in tematiche ambientali ed energetiche categoria D” con determina Dirigenziale n.1674 del 20.9.2022.

I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.comune.caserta.it sulla Home Page e nell’area “Amministrazione Trasparente” alla sezione «Bandi e Concorsi», nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.10.2022 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.

“Il Comune di Caserta sta rispondendo con i fatti ai bisogni di produttività. Dopo aver lavorato a un nuovo modello organizzativo – dichiara l’Assessore al personale Annamaria Sadutto – è tempo di opportunità. Nuove figure professionali – continua Annamaria Sadutto – metteranno in campo le loro competenze. Si realizza così – conclude l’Assessore al personale – il nostro obiettivo di una Casa Comunale efficiente ed evoluta.”

“Continua l’impegno della nostra Amministrazione verso la modernità. – dichiara il Sindaco Carlo Marino – Grazie alle nuove assunzioni vedremo impiegate figure tecniche di alta specializzazione – continua il Sindaco Marino – per la gestione di importanti settori. La nostra strategia di efficienza non può prescindere da un’adeguata dotazione di personale – conclude il Sindaco di Caserta – ed è così che il Comune di Caserta si prepara ad affrontare le sfide dei nostri giorni e quelle del futuro.”