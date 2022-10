Casal di Principe. ‘Travaso rifiuti in strada’: la denuncia dei cittadini

“Viste le continue segnalazioni dei cittadini documentate dalle foto allegate in seguito di un errato trasbordo dei rifiuti differenziati dai mezzi più piccoli ai mezzi che la conferiscono alle discariche, chiediamo il perché venga ancora usata questa errata modalità già segnalata in passato e giustificata negli anni passati per una mancanza di siti adatti a questa operazione”. Lo denuncia, tramite nota stampa, l’associazione Mo Bast di Casal di Principe.

“Visto che i cittadini sono stati informati più volte che ad oggi esiste un sito adatto a tale operazione, si chiedono il perché si continui con questa modalità visto che tale operazione è consentita a condizione che vengono rispettate le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 152/2006; questo significa che i rifiuti non devono toccare terra, mentre in questo caso il suolo viene cosparso di rifiuti solidi urbani creando un pericolo per chi percorre queste strade, un danno ambientale visto che si inquinano questi improvvisati siti, e un danno d’immagine al nostro paese”.

”L’associazione che ha già segnalato questo tipo di problema con una documentazione ufficiale ora chiede un intervento immediato per la messa in sicurezza di questi siti; la pianificazione nel più breve tempo possibile e di un intervento serio e di lungo termine per la risoluzione definitiva del problema”.