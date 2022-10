Casal di Principe. E’ allarme per i conti pignorati

“Come associazione esprimiamo la nostra preoccupazione circa la situazione di sofferenza finanziaria in cui versa l’ente comunale di Casal di Principe, aggravata ulteriormente dall’aumento vertiginoso dei costi energetici. Abbiamo già constatato che queste difficoltà finanziarie stanno portando l’ente a fare scelte dure ed eccessive, come inasprire le modalità di recupero verso le attività commerciali prevedendo la revoca della licenza e la chiusura”. A dirlo, tramite nota stampa, Fabio Cipriano Zippo dell’associazione cittadina ‘Mo Bast’.

“A tal proposito, dato l’allarme generato in paese, chiediamo se c’è nelle intenzioni dell’amministrazione, l’idea di inasprire ancora di più le modalità di recupero anche attraverso l’affidamento a società private, così come avvenuto, con conseguenze nefaste per i contribuenti, in altri comuni. Ricordiamo che tali società, ottenendo i loro profitti in base agli importi recuperati, non disdegnano di recuperare il credito con metodi duri e sproporzionati come i pignoramenti sui conti correnti creando enormi disagi alle famiglie già vessate in questa fase dalla grave crisi economica”.