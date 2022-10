Caro bollette, Regione Campania spingerà per l’ora legale tutto l’anno

«La giunta regionale si farà carico di portare avanti in sede di conferenza Stato-Regioni la battaglia per estendere l’ora legale tutto l’anno: il consiglio, infatti, ha votato all’unanimità l’ordine del giorno che abbiamo presentato come gruppo Italia Viva. Il nostro obiettivo è quello di recepire il deliberato del Parlamento Europeo e di eliminare l’ora solare». Lo dichiara Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania.

«Tale operazione rappresenterebbe una risposta immediata al caro bollette in quanto è stato stimato che, con un’ora di luce e di calore in più, solo nel primo biennio nel nostro paese si risparmierebbe un miliardo di euro. Non solo, ricadute positive si avrebbero anche in termini ambientali, in quanto si ridurrebbe di 200 tonnellate l’emissione di C02. Siamo certi che il peso istituzionale del presidente De Luca sarà decisivo in questa battaglia. Ringraziamo i consiglieri di tutti i gruppi politici per la sensibilità dimostrata al problema con il loro voto».