Carabinieri sequestrano cartucce e documenti falsi 

In Cancello ed Arnone (CE), i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, all’esito di un controllo coordinato del territorio hanno deferito in stato di libertà un 50enne di Casal di Principe ed un 48enne di Cancello ed Arnone per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro.

Un 38enne di Cancello ed Arnone è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi poiché trovato in possesso di nr. 1033 cartucce di diversa grammatura di cui nr. 1 artigianale a palla singola e di una patente di guida falsa.

Ed ancora, un 19enne albanese domiciliata in Cancello ed Arnone è stata denunciata in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perchè trovata in possesso di 4 dosi di eroina per un peso complessivo di gr. 3 nonchè di materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Controllati poi 21 veicoli, 9 persone ed elevate 2 contravvenzioni al cds con ritiro di nr. 1 patente di guida.