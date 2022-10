In Campania disattesa la trasmissione telematica delle certificazioni￼

“La sanità in Campania è una continua corsa ad ostacoli. Molti medici di medicina generale denunciano che a tutt’oggi, dopo ben undici anni dall’entrata in vigore delle norme nazionali, la gran parte dei medici dipendenti del SSR, quelli ospedalieri e di distretto, non rilasciano le certificazioni di malattia così come previsto dalla normativa vigente adducendo come motivazione che non è loro competenza l’invio telematico all’INPS o la mancata attivazione delle credenziali telematiche per l’invio. Questo mancato adempimento si ripercuote sui medici di medicina convenzionata ma soprattutto sui cittadini che sono costretti ad un ulteriore step presso il medico di base”. A denunciarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello che questa mattina ha depositato sul tema un’interrogazione a risposta scritta.