Una breve guida alle recensioni online

Che cosa accomuna le principali ricerche in rete con alcuni programmi televisivi tipici del canale Real Time? Con buone probabilità si sta già parlando delle recensioni e della loro importanza, ma anche comicità in alcuni casi particolari, per i clienti e gli utenti dei beni e dei servizi finali.

Questo particolare riverbero si può decisamente notare in rete, mettiamo da parte le battute quindi, con la moltiplicazione di siti, gruppi sui social network e video dedicati all’importanza delle recensioni. Anche i blog non sono esclusi da questo fenomeno che comprende tematiche praticamente di ogni tipo per tutti i gusti.

Si va dai migliori videogiochi del momento fino ai cuccioli di cane più carini, da una breve guida ai 6 migliori siti di pronostici fino ad una esauriente Top Ten sugli alberghi in Alto Adige con la migliore vista sulle montagne innevate e così via. Ma perché sono diventate così importanti? In che modo sono utili agli utenti? Quali sono le loro forme principali? Non preoccupatevi perché risponderemo a tutte queste domande, ed a molte altre di più, nelle righe che seguiranno qui sotto perciò buona lettura ad ognuno di voi!

Come è cresciuta l’importanza delle recensioni online?

Innanzitutto va detto che questo particolare tipo di “mondo” è cresciuto al pari dell’esperienza che Internet riesce a dare ai suoi utenti. Un tipo di esperienza sempre più interattiva, immersiva e completa in ogni sua forma tanto che, con pochi click del mouse o tap sullo schermo, è possibile acquistare in un attimo qualsiasi tipo di bene e servizio ovunque ci si trovi. Ed è proprio per questa “eccessiva disponibilità” di offerte e prodotti che occorre far sapere agli utenti che tipo di esperienza andranno ad acquistare.

In che modo le recensioni sono utili agli utenti?

Per l’utente finale sapere che qualcun altro prima di lui o di lei ha già acquistato lo stesso tipo di bene o servizio, o usufruito di uno simile, è un primo step per capire se si finirà per fare la stessa cosa. In sostanza , per fare un esempio, è come chiedere a dieci persone diverse come si sono trovati alla pizzeria X facendo loro le stesse domande. Alla fine si farà una media tra le valutazioni date e si deciderà se mangiare lì o meno la pizza!

Quali sono le loro forme principali?

Per proseguire con l’esempio di cui sopra una delle forme più comune è il portale apposito, in quel caso Tripadvisor oppure duespahi.it, al quale seguono poi blog di vari autori, gruppi dedicati o post sui principali social network ed anche video. Esatto, del resto siamo nell’era dell’informazione ed in tasca abbiamo tutti uno smartphone che ci mostri quello che vogliamo perciò, se si è indecisi su qualcosa, il più delle volte ci si farà un giretto su YouTube prima di prendere una decisione.

Qual è il loro futuro?

Una gran bella domanda non c’è che dire. Ovviamente il loro futuro vede solo una crescita ulteriore con una maggiore enfasi sul lato video grazie a portali come il già citato YouTube e Twitch.