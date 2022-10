‘Biomostro’ ad Aversa Nord: pronta la mobilitazione popolare

Una mobilitazione popolare contro il ‘biomostro’ che la società Ambyenta intende costruire nella zona ASI di Aversa Nord.

La mobilitazione avrà luogo il 12 novembre alle ore 10, partirà da P. Madonna del Rosario fino a Piazza Municipio con un corteo che attraverserà le strade di Gricignano.

“Il corteo nasce dopo assemblee territoriali a cui hanno aderito diversi Comitati, associazioni ambientaliste della Terra dei fuochi, Sindacati e che vedrà la partecipazione di tante donne e tanti uomini che si sono schierati contro il business sulla “Munnezza” ed i patti scellerati tra politici, ecomafie e imprese, che continuano a minare il territorio e la salute di una vasta fetta della popolazione di altri veleni – fanno sapere dal Comitato STOP allo scempio ambientale Aversa -. Non basta essere già tra i territori più inquinati del Paese con un tasso di malattie oncologiche da primato nazionale. La terra dei fuochi non può diventare la terra degli impianti per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto prodotto nella regione Campania e da altre regioni. Preparatevi a scendere in piazza per difendere il nostro territorio e la salute di tutte e tutti noi. Stop impianti nocivi ovunque”.