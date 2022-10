Avvocati, Antonella Trentini rieletta presidente Unaep

L’avvocato Antonella Trentini è stata rieletta all’unanimità presidente dell’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (Unaep). Confermato anche il vice presidente, avvocato Andrea Magnanelli.

A deciderlo l’assemblea nazionale svolta a Salerno, che ha eletto anche la nuova giunta formata da Sabrina Tosti, Giuseppe Simeone, Oreste Manzi, Alessandra Barone, il tesoriere Caterina Siciliano e i responsabili contrattuali Domenica Condello (enti locali), Massimo Cassarino (enti centrali), Francesco Lembo (sanità) e Mirella Pecoraro (Università).

Per l’avvocato Antonella Trentini, direttore dell’avvocatura civica di Bologna e giudice della corte di Appello della Figc, “gli avvocati pubblici ricoprono da anni il ruolo di garanti della pubblica amministrazione. Come Unaep da anni ci battiamo per difendere il riconoscimento delle professionalità su tutti i tavoli istituzionali, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro prezioso svolto per enti pubblici e amministrazioni. Uno dei nostri obiettivi è quello di veder riconosciuto il ruolo degli avvocati in Costituzione”.

Unaep è un’associazione nata nel 1971 e, nel 50° anniversario dalla sua costituzione, è presente in tutta Italia con propri iscritti, è articolata in sedi regionali e conta oltre 900 iscritti su un bacino totale di avvocati iscritti all’elenco speciale di circa 4.000 unità.

E’ nell’ultimo decennio però che Unaep si è imposta nel panorama forense, giurisdizionale e politico come interlocutore affidabile, propositivo, concreto, collaborando sia all’erogazione della formazione con stipula di apposito protocollo d’intesa con il CNF e con la Scuola Superiore del CNF, che con gli organi parlamentari per l’elaborazione dei provvedimenti di legge che la riguardano: dall’art. 23 della riforma forense, che riporta i principi di indipendenza ed autonomia, la cui tutela costituisce oggetto e scopo dell’Associazione; all’attività nelle Commissioni parlamentari per la Legge di Stabilità, per il DL 90/2014.