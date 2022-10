Aversa. Romano e l’assessorato: ecco la situazione

“Leggo con curiosità, ma anche con vivo interesse, il dibattito politico locale che si sta sviluppando dal giorno in cui si è votato il bilancio previsionale ad Aversa. Sembra che il tema principale sia esclusivamente una sostituzione di assessori per tenere in vita il governo cittadino. Non è così. Stiamo vivendo un momento delicato sia in città che in tutto il resto del Paese”. Cosi il consigliere comune di Impegno Civico, Roberto Romano.

“La crisi mondiale energetica e geopolitica sta mettendo in difficoltà tutti, dai più piccoli comuni alle città Metropolitane e i sindaci che guidano le comunità locali hanno bisogno di guardare il futuro con una prospettiva più serena e pianificata. La sostituzione della professoressa Melillo non è stata dettata da un’esigenza di numeri in Consiglio Comunale, bensì da una esigenza personale e familiare. Non vi erano alternative più valide a Lei. Come del resto vale per eventuali future sostituzioni, dettate da esigenze di lavoro o familiari, non vi sono altri motivi”.

”Per quanto mi riguarda, non ho mai indicato al sindaco alcun nome, sto lavorando affinché un gruppo di cittadini onesti e attivi in città, possano trovare un interlocutore valido e credibile e anche se tra tante difficoltà, il nostro impegno per la città per un futuro insieme lo costruiremo passo dopo passo, con una casa comune e una sede stabile. In questi ultimi diciotto mesi ci attendono grandi sfide, opere pubbliche da realizzare e parchi pubblici da riaprire. Scelte culturali da fare come dare finalmente a casa Cimarosa una nuova vita, come fare partire il progetto museale a palazzo Rebursa. Si è iniziato, in seguito a numerosi pensionamenti, a rinnovare la macchina amministrativa, che necessita di nuove figure professionali adeguate con i tempi, abbiamo bisogno insomma di una rivoluzione digitale e strategica per il futuro di questa Città. Invito tutti a partecipare al progetto di rilancio e di sviluppo di questo territorio e mi dichiaro disponibile per qualsiasi idea si possa prendere in considerazione per fare tornare a risorgere questa nostra bellissima città. W Aversa, W gli aversani onesti”.