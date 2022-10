Aversa. Il nuovo assessore Anna Sgueglia si presenta

“Inizia per me un nuovo percorso, una nuova esaltante sfida in cui profonderò tutto il mio entusiasmo, le mie idee, le mie energie”. Sono le prime parole della nel assessora alla cultura, Anna Sgueglia.

Oltre alla delega alla cultura, la Sgueglia avrà anche beni culturali, turismo, spettacoli, grandi eventi, polo museale, fondazione Iommelli-Cimarosa, Millennio, Aversa Capitale della Cultura.

“Per l’incarico di assessora alla Cultura del Comune di Aversa sono grata al Sindaco Alfonso Golia e ai consiglieri del gruppo “La politica che serve” che hanno dato fiducia ad una figura non proveniente dal mondo della politica ma da quello della scuola e dell’impegno sociale. Sono orgogliosa, da aversana, di poter lavorare per valorizzare la bellezza della nostra città, dono delle generazioni passate a quelle presenti e future”.

”In questo impegno, di cui sento con forza il carico delle responsabilità, mi guideranno l’amore per la nostra terra e il forte senso di appartenenza: Aversa è uno scrigno di tesori che merita di essere conosciuto ben al di là del contesto locale su cui dobbiamo veramente puntare per un rilancio, anche economico, di Terra di Lavoro. Soprattutto dopo la cappa buia rappresentata dagli anni più bui della pandemia c’è bisogno di momento di socialità, di incontro e confronto per i cittadini di tutte le età, dagli anziani ai più piccoli di questa città; il mio pensiero va in particolare ai giovani che più di tutti hanno necessità di crescere in una cultura del dialogo, dell’accoglienza e della gentilezza: valori che è necessario rinsaldare”.

“Molti progetti strutturali sono stati avviati dal mio predecessore, la dottoressa Luisa Melillo che ringrazio e a cui va tutta la mia stima; progetti che meritano di essere portati a termine per il bene della città. Per tutto ciò, per la nostra Aversa, lavorerò con dedizione, pronta al dialogo e all’ascolto”