Aversa. Inaugurato il parco ‘Il coraggio dei bambini’

È stato inaugurato oggi il parco “Il coraggio dei bambini”, che si trova all’interno della scuola Platani.

L’area è stata assegnata all’associazioine, ‘Il coraggio dei bambini’ presieduta da Alessandro Cannolicchio. La città porrà contare su un nuovo spazio comunitario.

“Oggi abbiamo inaugurato l’area ludico sportiva, realizzata all’interno della Scuola Platani, lo spazio sarà adottato e curato dalla associazione Il Coraggio dei Bambini, che ringrazio per tutto quello che quotidianamente fa, un grande abbraccio sincero al mio grande amico Alessandro Cannolicchio per aver reso questa inaugurazione una festa di colori e di allegria – dice l’assessore Innocenti -. Grazie alla super dirigente scolastica Annalisa Marinelli per essere stata il motore ispiratore di questa opera, senza di lei ciò non sarebbe stato possibile. Per me è stato un momento davvero emozionante”.