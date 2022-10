Aversa in dissesto, Cannavale: ”Grazie sindaco Golia”

“Aversa in dissesto? Grazie a questa squadra di incapaci, capeggiata dal Sindaco Golia, la città di Aversa sta andando verso il dissesto finanziario. A questo punto, i consiglieri comunali, avranno serie difficoltà nel votare il bilancio, così come è stato chiesto dalla corte dei Conti. La maggioranza dei consiglieri che hanno qualcosa da rischiare, avendo un proprio patrimonio personale, non si azzarderà a votare il documento contabile e di conseguenza Golia rimarrà sempre più solo, portandoci inevitabilmente a nuove elezioni”. A dirlo, tramite nota stampa, Pino Cannavale di Fratelli d’Italia.

“Credo che il Sindaco Golia ormai non troverà tanto facilmente qualcuno che gli venga in aiuto. Aspettiamo i prossimi giorni e vediamo se quello che prevedo, diventa una realtà. Adesso dobbiamo solo dire grazie per quello che avete fatto per Aversa, una città abbandonata a se stessa sotto tutti i punti di vista, solo perché non si pensava che alle poltrone da occupare, senza tener conto minimamente ai disagi che hanno avuto i cittadini in questi due anni, da questa amministrazione”.