Aversa. Caos rata Tari, parla il consigliere Golia

“Nelle ultime ore sta prendendo sempre più corpo, la notizia di un “ipotetico errore” da parte del Comune che, avendo a disposizione i conti correnti di molti cittadini, per il pagamento dei tributi relativi alla TARI, ha trattenuto ben 2 rate (settembre e ottobre). Questa situazione, sarà oggetto di un rapido approfondimento da parte mia e credo, da parte dell’intera minoranza al fine di comprendere realmente come sono andate le cose perché, non è pensabile condizionare la vita economica delle persone che, in buona fede e, facendo proprie le rassicurazioni dell’amministrazione, hanno perseguito la strada della rateizzazione dei tributi”. A dirlo, in una nota, il consigliere comunale di minoranza – in quota Forza Italia -, Gianluca Golia.