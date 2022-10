Aversa. Caos assessori, Oliva: ”per Golia è l’ennesima cambiale”

“Come avevo già dichiarato, probabilmente un altro assessore, dico altro perché di sesso maschile, sarà dimissionato perché la sua sedia serve per prolungare l’agonia dell’amministrazione multicolore”. A dirlo il consigliere comunale di minoranza – in quota FdI -, Alfonso Oliva.

“Mi auguro che non sia l’assessore alle politiche sociali Luigi Di Santo perché, a mio avviso, è stato l’unico tra tutti i tecnici nominati che si è distinto per quanto fatto nel ramo di competenza e sarebbe davvero denigrante per lui e per la sua professionalità essere costretto a lasciare per l’ultimo, sia numericamente che qualitativamente, dei consiglieri arcobaleno. Ormai è un dato consolidato: Golia non ha più la maggioranza e sarà costretto pagare l’ennesima cambiale del ribaltone! Povera Aversa, dimettetevi!”.