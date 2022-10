L’auto smart contro le dispersioni di gas

Le fughe di gas sono un grave pericolo per i cittadini. Per questo sono partiti controlli a tappeto in tutta Bacoli con tecnologia all’avanguardia grazie alla sinergia Italgas: così è possibile intervenire subito in caso di dispersioni.

Oggi, a Bacoli, è stata presentata l’auto che effettua il monitoraggio su tutte le strade di Bacoli.

“Un’opera straordinaria di prevenzione. Ha un’efficacia tre volte superiore rispetto ai controlli tradizionali – dice il sindaco Josi Gerardo Della Ragione -. Cosi assicuriamo maggiore sicurezza alla comunità. Siamo contenti di essere stati scelti tra i primi comuni del Sud Italia per un controllo capillare di ogni angolo del paese. E che Italgas abbia deciso di portare Picarro a Bacoli. Una tecnologia all’avanguardia per il controllo delle reti del gas”.

“Al Parco Vanvitelliano, insieme al consigliere Alessandro Scamardella, abbiamo meglio conosciuto le modalità operative adottate dall’azienda per il monitoraggio delle condotte e per la ricerca preventiva delle dispersioni attraverso l’applicazione di tecnologie all’avanguardia. Nello specifico, Italgas ha presentato Picarro Surveyor, attualmente la tecnologia più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas. Amplia in maniera esponenziale il volume dell’area monitorata (150-200 metri di larghezza e 5-8 metri in altezza contro 1-2 metri e 10-20 centimetri). Il software è in grado di rilevare non solo la presenza di metano ma anche di etano, restituendo in questo modo un risultato più accurato circa la quantità di molecole di gas presenti nell’aria”.

“Incrociate con le informazioni relative alla direzione e alla velocità del vento e con la geo-referenziazione, Picarro Surveyor fornisce in tempi rapidi e con grande precisione la localizzazione della possibile origine della dispersione. I controlli verranno effettuati di notte, per non creare disagi alla circolazione stradale. Insieme alla tecnologia Picarro è stata presentata la nuova app Work On Site, sviluppata nella Digital Factory di Italgas. L’app, disponibile sui dispositivi elettronici in dotazione alle imprese esecutrici dei lavori, gestisce controlli automatizzati, digitali sui cantieri della rete di distribuzione gas e rende più veloci ed efficienti le verifiche di conformità che vengono condivise in tempo reale. Insieme, possiamo fare sempre meglio. Prevenendo gravi danni per i cittadini. Ringrazio la squadra di Italgas per aver reso possibile questo importante risultato. Un passo alla volta. Anzi. Una condotta alla volta”.