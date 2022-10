L’appello del presidente dell’Ungdcec al nuovo esecutivo

“Dieci proposte al nuovo governo Meloni per rilanciare l’Italia. Dalla riforma fiscale alla regolamentazione del mercato del lavoro, fino a una digitalizzazione che ci appare necessaria e all’abolizione del click day. Sono idee elaborate dai rappresentanti di migliaia di professionisti iscritti all’Unione giovani commercialisti. L’associazione rappresenta una categoria professionale che riteniamo imprescindibile nei processi decisionali del governo; siamo gli unici, infatti, ad avere una visione davvero globale e lungimirante su quanto ci sia da fare per rilanciare l’economia”. Lo scrive Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, in una lettera aperta al governo Meloni, al quale augura “buon lavoro, esprimendo un plaudo per le prime parole del premier sul nuovo ‘patto fiscale’, ricordando che l’Unione Giovani è a disposizione dell’esecutivo con tutto l’entusiasmo e la volontà di chi, quotidianamente, raccoglie le criticità riscontrate da chi vive e lavora in Italia, suggerendo le proposte per superarle in maniera efficace ed efficiente”.

Queste, dunque, le proposte illustrate dal presidente De Lise: