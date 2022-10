Anche i cartomanti si adeguano al marketing online

L’incontro tra domanda e offerta trova da anni in dimensione virtuale il suo habitat ideale visto che i rapporti commerciali che sulla rete si sviluppano poggiano su ritmi veloci che soddisfano imprese e consumatori.

Reperire un prodotto online, per esempio, e, una volta individuato, acquistarlo perchè sia spedito al proprio domicilio richiede tempi brevi e la rapidità di tale operazione ha consentito al web di diventare uno strumento indispensabile per fare shopping. Tali dinamiche si ripresentano anche quando l’uso di internet è volto a identificare professionisti a cui richiedere consulenze finalizzate a risolvere problematiche di qualsiasi natura.

L’abitudine mostrata ogni giorno da parte di miliardi di utenti di navigare sulla rete allo scopo di rintracciare consulenti ha ovviamente stimolato lavoratori autonomi ad acquisire un’importante visibilità mediatica sul web. In questo contesto si inseriscono perfino i cartomanti che, abbandonando il meccanismo del passaparola utilizzato in passato come unica forma pubblicitaria, oggi tendono a realizzare su internet strategie di marketing da veri imprenditori. Pertanto gli operatori dell’esoterico impongono una svolta ad uno tra i mestieri più antichi e discussi del mondo che consiste nell’usufruire delle nuove tecnologie per trovare sulla rete nuovi clienti a cui offrire una lettura dei tarocchi.

Attraverso annunci presenti in vetrine virtuali generaliste o addirittura per mezzo di siti internet graficamente e sul piano contenutistico curati, il cartomante si adegua alla comunicazione moderna. Promesse di una verità ultima quale inevitabile frutto di una puntuale interpretazione delle carte costituiscono il messaggio attorno cui ruota la loro attività promozionale sul web. E in grado, secondo il loro punto di vista, di recuperare amori apparentemente perduti attraverso un’analisi esoterica dei fatti, considerano i loro consulti di cartomanzia una via formidabile per superare problemi sentimentali.

L’indice di gradimento della cartomanzia su internet

Non ci si deve scandalizzare se i dati evidenziati da Google sopra l’audience ottenuta sul web dai cartomanti risultano invidiabili poichè da sempre la lettura dei tarocchi, intesa dai suoi protagonisti come arte del predire, solletica la curiosità di innumerevoli persone.

Chi è intenzionato a interrogare le carte per ritrovare nel suo rapporto di coppia una rinnovata serenità, subisce addirittura il fascino dei cartomanti che vengono in tal caso considerati come individui capaci di intuire verità che la ragione non può decifrare. Del resto i clienti degli operatori dell’esoterico sono sempre mossi dall’urgenza di restituire alla loro relazione amorosa tratti di normalità da tempo persi a causa di tradimenti o forti litigi intervenuti. Vedere svanire improvvisamente la propria progettualità amorosa è un rischio che nessuno desidera vivere, ma soprattutto l’angoscia che ne deriva induce talvolta la vittima di questa triste vicenda ad usufruire ad un certo punto di qualsiasi mezzo d’indagine.

C’è chi tra questi ritiene ad esempio che la lettura dei tarocchi fornisca informazioni utili per interpretare il presente e specialmente offra notizie precise sopra gli eventi che nel futuro si verificheranno. Dubbi che tali predizioni possano realizzarsi sono assolutamente legittimi visto che prove fondate a sostegno di queste ipotesi non esistono.

Tuttavia anche coloro che sono abituati a comprendere un avvenimento da un’angolazione razionale, di fronte a accadimenti che stravolgono la loro vita amorosa si sentono inermi. Alcuni di essi si rivolgono a cartomanti per acquisire pareri e suggerimenti che derivano da un’attività esoterica le cui dinamiche misteriose non fanno che alimentare la speranza di persone a dir poco disperate.

Il compiacimento espresso da chi offre servizi di cartomanzia telefonica online

Interrogati sull’andamento della loro attività sulla rete, i cartomanti di https://www.cartomantidellasoluzione.com hanno dichiarato che il loro volume di affari che si basa sul traffico telefonico è notevolmente aumentato dopo aver investito denaro nella pubblicità online.

Se prima riviste specialistiche o generaliste, affermano, rappresentavano l’unica fonte cui attingere per conquistare una vasta platea di nuovi clienti, attualmente è il web a costituire la piattaforma ineludibile per soddisfare questa finalità commerciale. Il che vuol dire che il cartaceo è stato soppiantato dalla realtà virtuale che oggi regala ad ogni impresa l’opportunità di conquistare una fama mediatica a basso costo.