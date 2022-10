Ambiente e bambini al convegno Forum Giovani – Unicef

Si è tenuto quest’oggi, al Teatro Cimarosa di Aversa, il convegno “Cambiamo Aria: non possiamo più nasconderci”.

L’evento è stato organizzato dal Forum dei Giovani della Regione Campania con il patrocinio dell’Unicef in occasione della giornata internazionale contro l’incenerimento dei rifiuti. Il nome del convegno è stato scelto proprio abbracciando una campagna di sensibilizzazione che sta portando avanti l’Unicef sulla questione.

Il tema principale quindi è stato quello della salvaguardia dell’ambiente ed è su questo che si sono espressi i relatori provenienti dal mondo delle istituzioni, quello dell’ accademico e quello dell’associazionismo; ricordiamo: Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio Regionale, Giuliana Di Fiore, Professoressa di diritto dell’urbanistica e dell’ambiente presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’università Federico II di Napoli, Carmela Mucherino, Assessore alla Transizione Ecologica della città di Caserta e Emilia Narciso, Presidente dell’Unicef Campania.

A toccare l’argomento però sono stati anche tanti cittadini del territorio. Ricordiamo a questo proposito infatti la presenza di scuole, di molte associazioni e di istituzioni, come il Sindaco di Aversa Alfonso Golia, che intervenendo hanno arricchito attivamente il dibattito.

“Il Forum ha voluto organizzare questo incontro su un tema particolarmente sentito nei nostri territori soprattutto dai giovani – dice Nicola Griffo, moderatore della discussione e consigliere del Forum Regionale -. Desidero ringraziare gli illustri relatori e sono contento che siano stati presenti tutti i livelli istituzionali affinché l’ambiente possa essere messo al centro delle politiche locali e nazionali: cambiamo aria!”

Per la Presidente di Unicef Campania, Emilia Narciso “tutti i bambini e adolescenti hanno diritto ad avere acqua da bere, cibo da mangiare e aria pulita. Sembra un’affermazione ovvia che però è necessario rafforzare con un altro diritto: quello di vivere in un ambiente sano e sicuro. Rischiamo di consegnare alla prossima generazione un pianeta ‘in fiamme’. Sensibilizzare l’opinione pubblica, adulti in modo particolare, e sostenere e favorire la partecipazione di giovani e adolescenti sui temi del cambiamento climatico e sostenibilità è l’obiettivo della campagna lanciata da Unicef ‘Cambiamo Aria’. Oggi 1 miliardo di bambini è a rischio. Domani, se il mondo non agirà, lo saranno tutti! Questo il monito dell’Unicef nell’ultimo rapporto AR6 del Gruppo intergovernativa sui cambiamenti climatico. Avere il Forum Regionale dei Giovani accanto è per Unicef motivo di grande gioia ma anche di grande responsabilità”.