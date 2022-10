Aggredisce addetto sicurezza del locale ed anche i poliziotti

Nel pomeriggio del 16 ottobre 2022 personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino italiano di origini tunisine per i reati di Resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso e Lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, alle ore 17.20 una volante della Questura di Rimini è intervenuta in un locale di Piazzale Boscovich poiché al Numero di Emergenza 112 – NUE era arrivata una chiamata nella quale veniva segnalata una lite tra più persone.

Precisamente, l’addetto alla sicurezza aveva chiesto l’aiuto delle Forze dell’Ordine poiché aggredito da alcuni avventori del locale.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti venivano subito avvicinati da tre ragazzi, i quali diversamente da quanto detto dall’addetto alla sicurezza, riferivano di essere stati aggrediti da quest’ultimo.

I tre soggetti, inoltre, sono subito apparsi aggressivi e molesti nei confronti degli agenti, i quali appuravano che i segni dell’aggressione erano riconducibili ad una lite avvenuta poco prima con un altro gruppo di avventori. Inoltre, gli stessi urlavano frasi oltraggiose sia nei confronti dei poliziotti che dell’uomo addetto alla sicurezza.

Dopo un momento di calma apparente, i tre soggetti insieme con altri due amici, tentavano di raggiungere l’addetto alla sicurezza per aggredirlo nuovamente. Tentativo reso vano grazie all’intervento degli agenti, che però venivano colpiti con spinte e gomitate.

In considerazione dei fatti accaduti, la persona veniva tratta in arresto e sottoposto in data odierna al giudizio del rito direttissimo.