(VIDEO) Tracollo storico della sterlina sul dollaro: pronte le nuove banconote col volto di Re Carlo III

I biglietti dovrebbero entrare in circolazione entro la metà del 2024. Il ritratto di Carlo, riferisce una nota dell’istituto, apparirà su tutte e quattro le banconote in polimero (5, 10, 20 e 50 sterline). Si tratterà di una continuazione dell’attuale serie e non saranno apportate ulteriori modifiche ai disegni delle banconote.

“In linea con le linee guida della Casa Reale per ridurre al minimo l’impatto ambientale e finanziario del cambio di monarca – prosegue il comunicato – le scorte esistenti di banconote raffiguranti Sua Maestà la Regina Elisabetta II continueranno a circolare. Le nuove banconote saranno stampate solo per sostituire le banconote usurate e per soddisfare qualsiasi aumento complessivo della domanda di banconote. Le banconote attuali raffiguranti il ritratto di Sua Maestà la Regina Elisabetta II continueranno ad avere corso legale e saranno rimosse dalla circolazione solo una volta che si saranno usurate o danneggiate. Co-circoleranno con quelle con Sua Maestà Re Carlo III”.