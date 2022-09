Un camion è uscito di strada ed è letteralmente ‘entrato’ in una casa, oggi pomeriggio, in via Cervese a Cesena.

I vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con l’autogru per liberare l’autista ferito e rimasto incastrato nell’abitacolo per poi affidarlo a Romagna soccorso che hanno trasportato l’uomo in elicottero in ospedale.

I pompieri poi si sono occupati di puntellare la facciata della casa, lesionata dall’urto.

