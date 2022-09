(VIDEO) Aversa. Dal top al flop di Piazza Municipio

Nessuno. Solo il gruppo musicale ‘I Figili di Cibele’ in Piazza Municipio ad Aversa per il cartellone eventi dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Casaluce.

Se ieri sera si è registrato una piazza piena per il concerto di Peppino di Capri e Rosa Chiodo (con tanto di selfie e polemiche sui gruppi Facebook); stasera pubblico non pervenuto per il gruppo di musica popolare.