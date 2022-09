Paura a Teverola: si sente male, salvato dal sindaco-infermiere

Si accascia sulla sedia privo dei sensi, tra il giustificato panico dei presenti, salvato dal sindaco-infermiere Barbato.

È accaduto quest’oggi, presso il Comune di Teverola, mentre si svolgeva l’incontro della Commissione di Vigilanza e Spettacolo per il rilascio dell’autorizzazione prevista per gli spettacoli che si terranno in Via Cavour per la Festa Patronale in onore di S. Giovanni Evangelista patrono di Teverola.

Uno spiacevole evento che avrebbe potuto provocare conseguenze drammatiche: uno dei tecnici partecipanti, all’improvviso, si accasciava sulla sedia privo dei sensi, tra il giustificato panico dei presenti: mentre veniva allertato il 118, il sindaco Tommaso Barbato-infermiere professionale presso l’ospedale di Aversa- tempestivamente prestava il primo soccorso assicurando la pervietà delle vie aeree. Gli operatori del 118, giunti in brevissimo tempo sul posto, trovavano il paziente già rianimato.

Lo stesso veniva sottoposto alle preliminari indagini mediche volte a verificare e ad escludere situazioni allarmanti e pericolose.

A Teverola si usa dire in caso di pericolo o calamità: “S.Giovanni mettici la mano tua!”.

La presenza del sindaco-infermiere Tommaso Barbato è stata davvero risolutiva e necessaria per evitare che la situazione potesse degenerare e provocare conseguenze ben più gravi.