S.P. 335, 850 mila euro per lavori manutenzione straordinaria: approvato il progetto preliminare

Con decreto monocratico presidenziale n. 150, la Provincia di Caserta ha approvato la progettazione preliminare per lavori di manutenzione straordinaria su tratti della S.P. 335 “Ex SS. 265 dei Ponti della Valle”, dal Km 28+800 al Km 41+500, per un importo complessivo di € 850 mila.

Il tratto stradale interessato dai lavori di manutenzione straordinaria comprende il percorso dal Km. 28+800 in Marcianise al Km 41+500, direzione Napoli; risulta in più tratti usurato e dissestato e rappresenta un pericolo costante per la pubblica e privata incolumità.

Pertanto gli interventi progettati prevedono sulla strada interessata lavori di messa in sicurezza, mediante il rifacimento del manto stradale usurato lungo la corsia di marcia dei tratti in programma.

“Questi interventi tecnici di manutenzione straordinaria progettati vanno a rafforzare ulteriormente il programma di messa di messa in sicurezza e di ammodernamento della rete viaria provinciale – ha dichiarato Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia di Caserta – avviato da tempo. Il nostro obiettivo è quello proseguire l’intento con perseveranza per assicurare un elevato standard di sicurezza stradale e di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, garantendo in pari tempo – ha concluso Magliocca – quelle condizioni di fruibilità delle infrastrutture viarie interessate, più che necessarie per contribuire ad assicurare un concreto sviluppo sociale ed economico dell’intera comunità provinciale”.