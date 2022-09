Salerno. Collaborazione tra Hippo Basket e Power Basket

Hippo Basket Salerno e Power Basket Salerno hanno ufficializzato un importante rapporto di collaborazione. Da ieri sera, quando i presidenti delle rispettive società, Giosafat Frascino e Luca Renis, hanno firmato al PalaSilvestri di Matierno il contratto, i due club sono satellizzati a tutti gli effetti.

La Power Basket parteciperà al prossimo campionato di Serie C Gold e nel roster a disposizione del coach Mario Menduto ci saranno alcuni atleti provenienti dalla cantera della Hippo (Luca Polisetti e Manlio Della Rocca).

La Hippo Basket Salerno, sotto la direzione tecnica di Aldo Russo, per i prossimi due anni si occuperà del lavoro sul vivaio e affronterà i campionati giovanili di sua competenza, cercando di sfornare altri atleti in grado di far comodo al team presieduto da Luca Renis.

«Siamo contenti che l’operazione sia andata in porto – ha affermato il presidente Giosafat Frascino –. Da anni ormai la nostra filosofia è quella di essere aperti al dialogo e disponibili alle collaborazioni, che possano contribuire alla crescita complessiva del movimento cestistico della nostra provincia. Il progetto “Salerno United” col tempo sta prendendo forma e sostanza e siamo contenti che Power Basket lo abbia abbracciato. Grazie all’accordo con la società del presidente Renis, inoltre, daremo la possibilità ai ragazzi cresciuti nella nostra cantera di cimentarsi con una categoria importante come la C Gold. Nel frattempo, dal canto nostro, continueremo a curare con grande attenzione e sensibilità la crescita degli atleti del Settore Giovanile, come abbiamo sempre fatto».

«Con il direttore generale, Carmine Parrella, abbiamo valutato diverse ipotesi – ha spiegato il presidente della Power Basket, Luca Renis – ma con la Hippo c’è stato subito feeling. E’ una società radicata nel tessuto cittadino, ha idee e programmi molto interessanti, ha voglia di crescere proprio come noi».