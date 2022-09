Rinascono Lega Nord e Liga Veneta: prima grana per il nascituro governo Meloni

Prima grana, grossa, per il nascituro governo di Giorgia Meloni. Mentre la premier indicata dai cittadini italiani è alle prese con la girandola di nomi che ogni ora si aggiungono per il nuovo esecutivo, all’orizzonte si staglia il primo pericoloso scoglio che potrebbe mettere a rischio la navigazione.

Dopo l’accusa lanciata ieri dal Governatore del Veneto, Luca Zaia, oggi anche ex leader e ministri leghisti, come Umberto Bossi, Roberto Maroni e Roberto Castelli sono scesi in campo contro Salvini chiedendo un nuovo segretario e una nuova linea politica: “Ma Salvini farà finta di niente – sottolinea la fonte della Lega Nord- per questo è già partita nei territori la raccolta di adesioni per rompere con la ‘Lega per Salvini residente’ e tornare all’alleanza tra Lega Nord e Liga Veneta”.

(Dire)