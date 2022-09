Beccato con la pistola in camera da letto e la droga nella cassetta degli attrezzi

La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto a Parete un 38enne sorpreso nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva da arma comune da sparo.

In particolare, gli investigatori del Commissariato di P.S. di Aversa ponevano in essere un’attività di osservazione in seguito al rilevamento di un sospetto andirivieni nei pressi del luogo ove lo stesso dimorava.

All’esito di alcuni riscontri, veniva effettuata una perquisizione domiciliare che consentiva di ritrovare, occultata all’interno di una cassetta per gli attrezzi, una busta termosaldata contenente circa 50 gr. di marijuana, mentre in un mobile della cucina veniva rinvenuto materiale e strumenti per il confezionamento delle dosi.

Inoltre, celata sotto un mobile della camera da letto, veniva rinvenuta all’interno di una scatola anche una pistola semiautomatica marca Reck, mod. P8, cal. 6.35, detenuta illegalmente.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato, che annovera precedenti specifici, veniva associato alla Casa Circondariale di Santa Maria C.V. e posto a disposizione dell’A.G. procedente.