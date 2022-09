Perdere chili correndo

Seguire una dieta a basso contenuto calorico è il primo buon proposito di chi decide di voler dimagrire. Tuttavia a volte può non essere sufficiente per ottenere i risultati sperati. Il miglior consiglio è quello di completare il percorso verso il raggiungimento del peso ideale con un buon allenamento.

Tra le possibili forme di attività sportiva utile a raggiungere lo scopo prefissato, la corsa rappresenta senz’altro un’ottima scelta perché non necessita di particolare attrezzatura e può essere praticata all’aperto, cosa che la rende assai più appetibile per molti.

Tipi di corsa

Ci sono diversi modi di praticare il running e a ognuno di essi è legato un diverso consumo di calorie.

La corsa normale si pratica a un ritmo naturale e non prevede distanze superiori ai 10 chilometri. La corsa lunga invece mantiene sempre bassa l’intensità ma, come è intuibile dal nome, prevede percorsi più estesi, che possono variare tra i 15 e i 20 chilometri.

La corsa a intervalli, indicata anche con il termine “ripetute”, è uno dei metodi di allenamento più popolari e consiste nell’alternanza di fasi di massima intensità e fasi di recupero con ritmo più blando (l’abbiamo spiegato in dettaglio su https://purosanguetraining.eu/ andando però a dare rilievo al coach di running). È in questo modo che si riescono a bruciare il maggior numero di calorie. Un principiante però deve fare attenzione a rispettare alcune regole, per ottenere i migliori risultati e per non incorrere in infortuni o malori.

Le fasi della corsa a intervalli

A beneficio di chi non pratica il running da anni, ma piuttosto si prepara ad allenarsi per la prima volta allo scopo di dimagrire, vediamo in dettaglio alcuni consigli utili.

Il riscaldamento è molto importante e va svolto correttamente. Per preparare i muscoli allo sforzo sarà sufficiente una corsa di 10-15 minuti, a velocità moderata. Il ritmo sarà tale da permettere di conversare senza affanno, nel caso si svolga l’attività in compagnia.

Durante gli intervalli si potranno alternare 15 secondi di corsa ad alta intensità, durante la quale la velocità dovrà essere appena sotto quella massima possibile, e 45 secondi di camminata lenta per recuperare. In totale è consigliabile ripetere 15 intervalli per un totale di 15 minuti.

Il defaticamento deve seguire l'ultimo intervallo e consiste in una lenta camminata di 10 minuti.

La corsa a intervalli deve essere praticata senza esagerazioni, soprattutto per chi è nuovo nel running. In questo caso si consiglia in partenza un solo allenamento a settimana. Quando la forma fisica comincia a migliorare, si può aumentare il numero di sessioni di allenamento oppure accrescerne l’intensità.

Correre a stomaco vuoto

In molti scelgono di correre al mattino appena svegli, senza fare colazione. È importante però analizzare pro e contro della corsa a digiuno.

Da un lato si può affermare che il digiuno favorisca il dimagrimento, in quanto l’organismo, non trovando gli zuccheri, attinge energia dalle proteine, che trasforma in zuccheri attivando il metabolismo e bruciando quindi i grassi. D’altro canto la mancanza di riserve può provocare stanchezza, con conseguente difficoltà nel mantenere una corsa di intensità elevata.

C’è da aggiungere infine che il digiuno evita sì i problemi legati alla digestione, ma può indurre perdita di lucidità e attenzione, con conseguente rischio di infortuni.