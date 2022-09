Pattuglione nel centro storico: sanzionati due locali

Ieri pomeriggio i poliziotti del Commissariato Prè, unitamente a tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e ad una pattuglia della Questura di Genova, hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio del centro storico mirato alla repressione e prevenzione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, nonché alla verifica degli esercizi commerciali congiuntamente a personale della ASL3.

Gli operatori hanno pattugliato a piedi le vie di particolare criticità nelle aree oggetto di segnalazione da parte di associazioni e privati.

Durante tale servizio sono state identificate 39 persone di cui 15 con precedenti; tra di loro due soggetti stranieri sono stati denunciati per l’inosservanza delle norme sull’immigrazione e gli sono stati notificati i provvedimenti di ordine del Questore e decreto di espulsione del Prefetto, con intimazione di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Nel corso dell’attività sono stati controllati anche tre esercizi commerciali, due di questi, un ristorante ed un alimentari siti in via Prè, già più volte sanzionati in passato e sottoposti a chiusura per inadeguatezza e non conformità, presentavano criticità circa la conservazione dei cibi, per le quali sono stati nuovamente sollevati verbali di violazione amministrativa a cura della ASL3.