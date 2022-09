Musica alta e fuori orario, chiusi locali della movida di Aversa

Proseguono le attività congiunte della Polizia Locale di Aversa diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli e dal Commissariato della Polizia di Stato di Aversa diretta dal Dirigente Antonio Sepe.

A seguito di controlli sul territorio ad alcune attività operanti nel settore gastronomico e della ristorazione sono state riscontrate anomalie relative al rispetto delle ordinanze sindacali vigenti. Gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato hanno dato esecuzione due provvedimenti di chiusura di cinque giorni emessi a carico di due attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande ubicate in località Via Belvedere ed in Via Seggio per violazione dell’ordinanza sindacale che disciplina le sanzioni per violazione oraria e modalità della diffusione sonora dei pubblici esercizi.

Il provvedimento è scaturito a seguito dei contolli e degli accertamenti a carico delle attività commerciali per le numerose violazioni accertate e contestate ai gestori dei locali.